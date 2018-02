Nuove strisce blu in città, da marzo si pagherà in zona ospedali infantili e a Nizza Millefonti

TORINO - Piano piano in città aumentano le strisce blu. Lo si è ben capito con le ultime attivate in piazza Zara e dintorni il 6 novembre scorso che, a detta dell’amministrazione, non dispiacciono ai residenti vista la maggiore possibilità di trovare parcheggio a fronte, spesso dicono loro, del pagamento di appena 10 euro all’anno come tariffa agevolata. Non la pensano però allo stesso modo coloro che abitano a Nizza Millefonti. Solo nelle ultime ore hanno appreso, e con loro la Circoscrizione 8, che tra meno di un mese saranno attive le strisce blu anche da piazza Carducci a corso Spezia e poi, ad aprile, fino a corso Caduti sul Lavoro. Una rivoluzione non da poco dunque che coinvolge anche la zona ospedali vista la vicinanza del Sant’Anna e del Regina Margherita.

1 EURO ALL’ORA - I lavori non sono ancora cominciati, ma è questione di ore. Da qui al prossimo 4 marzo saranno disegnate le strisce blu e attivati i parcometri e poi, dal 5 marzo, tutti dovranno pagare la sosta o avere un permesso. L’esborso è stato già annunciato: si parla di un euro all’ora dalle 8.30 alle 19.30 e gli stalli dovrebbero essere 4.500.

CIRCOSCRIZIONE CONTRARIA - «La volontà della Circoscrizione, espressa con un documento consigliare votato a maggioranza, era e rimane negativa rispetto all’allargamento delle strisce blu ad un quartiere martoriato dai lavori», dice il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca, «siamo contrari, sia io che il Consiglio. Chi guida e si candida a guidare un’istituzione rispetta la volontà popolare che si esprime attraverso i rappresentanti eletti. Lezioni di democrazia», la stoccata verso l’amministrazione Appendino.