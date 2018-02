Spaventoso incidente nella notte in tangenziale, gravissimo un ragazzo di 28 anni

TORINO - Un ragazzo albanese di 28 anni è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Cto di Torino in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte in tangenziale, tra gli svincoli dell’Interporto Sito e di corso Orbassano. Il ventottenne stava rientrando a casa in zona Mirafiori con la moglie connazionale, una donna di 31 anni, quando, intorno alle 2, la Ford Fusion su cui viaggiavano è sbandata contro il Guard Rail. Molto violento l’impatto vista la velocità dell’auto. Il conducente, che probabilmente non indossava la cintura di sicurezza, ha sfondato il parabrezza ed è finito fuori dall’abitacolo sbattendo la testa sull’asfalto.

GRAVE AL CTO - In tangenziale sono intervenute le ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre la donna dalle lamiere. Le condizioni di quest’ultima non destano preoccupazione, anche se per accertamenti è stata trasportata anch’essa al Cto. Ospedale dove invece è ricoverato in gravi condizioni il marito. Per non ostacolare i soccorsi, la società Ativa ha chiuso due corsie di marcia per oltre un’ora e mezza.