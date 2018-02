Aggressione e rapina in via Cavour, fermati e denunciati sei ragazzini

TORINO - Sale a sei il numero dei denunciati per i fatti del 13 gennaio, quando alcuni giovani intenti ad ascoltare musica nei pressi dell’aiuola Balbo sono stati aggrediti e rapinati. Gli investigatori del commissariato Centro, infatti, hanno rintracciato e denunciato per rapina aggravata altri 3 minorenni e un maggiorenne. Si chiude così l’attività che ha portato a far luce sui gravi fatti accaduti in pieno centro e che ha portato alla denuncia di 6 giovani, tutti di origine marocchina, amici tra loro, alcuni dei quali compagni di scuola.

I FATTI - Quella sera, dopo aver picchiato e derubato le vittime, i ragazzi si sono allontanati separatamente per non dare nell’occhio, dandosi appuntamento alla fermata del 18: a bordo dell’autobus si sono poi «spartiti» la merce, a seconda del valore economico, dei gusti personali, e del contributo dato da ciascuno alla rapina.

I PAPA’ E LE MAMME - In un caso, negli uffici del commissariato, il padre di uno dei denunciati ha dichiarato che, una volta scoperto che alla rapina aveva partecipato anche suo figlio, prima ancora di sapere dell’indagine di polizia, avrebbe cercato di recuperare gli oggetti sottratti per restituirli ai malcapitati proprietari. Anche una mamma si è data molto da fare per riparare a quanto commesso da suo figlio: ha fatto di tutto per recuperare una delle casse rubate, persino cercandole dagli amici del figlio a cui erano state cedute. Alcuni degli autori, hanno spontaneamente consegnato alla polizia altri oggetti sottratti ai giovani la sera del 13 gennaio, nascosti in casa di altri amici per paura che i genitori li scoprissero. Tutti gli oggetti recuperati, per un valore di oltre 500 euro, verranno restituiti ai proprietari.