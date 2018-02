Irrompe sul palco del Festival di Sanremo, il disoccupato è un 52enne di Settimo Torinese

SETTIMO TORINESE - Durante la diretta del festival di Sanremo è riuscito a salire sul palco e ha gridare «Fatemi parlare con il Procuratore. Sono due mesi che cerco di farlo», poi è stato allontanato. Lui, Giovanni Civita, 52 anni, è nato a Settimo Torinese, e con l’interruzione dell’esibizione di Fiorello è entrato nelle case di milioni di italiani per qualche secondo. Ha compiuto il gesto disperato e plateale per chiedere aiuto: il cinquantaduenne infatti attualmente vive in un alloggio della diocesi a Sanremo. Oggi è disoccupato, dopo anni passati a lavorare come giardiniere in un programma di recupero. Questo sarebbe finito proprio a causa delle sue condizioni psichiche.

LE SCUSE A FIORELLO - Quando è stato allontanato dal palco, sono stati fatti accertamenti su Giovanni Civita e poi è stato rilasciato. La sera stessa, dopo lo spettacolo, ha atteso Fiorello fuori da un ristorante e si è scusato per l’irruzione. «Non ti preoccupare», gli ha detto lo showman chiedendogli cosa gli avessero fatto dietro il palcoscenico. Ora ci sono indagini in corso per capire come abbia fatto a eludere la sicurezza.