Parco Dora, un museo a cielo aperto nella «Iron Valley» della città

TORINO - «Fra i 235 interventi di riqualificazione delle periferie torinesi previsti da AxTo, oggi vorrei segnalarvi questo concorso» ha scritto su Facebook la prima cittadina Chiara Appendino parlando del concorso finalizzato alla realizzazione di un museo a cielo aperto al Parco Dora. «L'investimento è da 384.975 € ed è stimato che i beneficiari diretti e indiretti di questa azione saranno circa 50.000 cittadini» ha proseguito Appendino.

MUSEO - L'obiettivo che si prefigge la città è quello di illustrare la storia lontana e recente di quella che fu una tra le aree industriali, Parco Dora appunto, della Torino Industriale, la cosiddetta «Iron Valley». Il bando è stato pubblicato sull’home page della Città. In sintesi il concorso di idee è finalizzato a progettare un percorso museale pubblico, che metta in luce l'identità del luogo, ne narri la storia, le sue memorie e il suo presente, in modo dinamico e interattivo di uno dei contesti industriali più significativi della Città di Torino e, nel contempo, stimoli le riflessione sui temi della salvaguardia dell'ambiente, evidenziando i grandi passi avanti fatti ad oggi in merito al suo recupero e alla sua tutela.

CONCORSO - Gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 12 del 5 aprile 2018 al Comune di Torino, Direzione servizi culturali e amministrativi – ufficio protocollo - via San Francesco da Paola, 3 – 10122 Torino. «Il futuro museo dovrà, quindi, dialogare con il contesto naturale e paesaggistico, attraverso allestimenti materiali e immateriali, facendo sì che torinesi e turisti possano comprendere e rivivere tramite esperienze multisensoriali la storia e le atmosfere presenti nel passato della «Valle del ferro»» ha spiegato Appendino. L’area d’intervento all’interno della quale dovranno prendere forma le idee innovative è quello di Parco Dora, un vasto parco urbano la cui estensione è di circa 420 mila mq.