Strisce blu a Nizza Millefonti, l'amarezza del presidente della VIII: «Cara Sindaca...»

TORINO - «Gentile Sindaca, le scrivo su Facebook, e non direttamente, perché non ho avuto la fortuna di essere contattato direttamente da lei o dalla sua Assessora. Credo sia giusto che questa mia sia aperta» attacca così la missiva pubblicata questa mattina, giovedì 8 febbraio, da Davide Ricca, Presidente della Circoscrizione VIII della Città di Torino, alla sindaca Chiara Appendino.

LETTERA - Continuano gli screzi tra Appendino e le Circoscrizioni della città. All'indomani della decisione di estendere la sosta a pagamento al Quartiere Nizza Millefonti, Ricca commenta: «Sono veramente rammaricato di avere appreso solo a cose fatte dell’estensione della sosta a pagamento. Mai una riunione se non una commissione consiliare in cui abbiamo avuto modo di esporre la nostra contrarietà espressa in un ordine del giorno votato dal Consiglio». Escluso a giochi ormai fatti dal processo decisionale, Ricca non riserva un giudizio positivo neppure per il comportamento dell'assessora alla Viabilità, Maria Lapietra: «Aveva detto che avreste rispettato il parere del Consiglio. Non è stato così». Tra meno di un mese, fanno sapere dalla Giunta, saranno attive le strisce blu anche da piazza Carducci a corso Spezia e poi, ad aprile, fino a corso Caduti sul Lavoro. Grande l'amarezza che trapela dalle parole di Ricca affidate al mezzo social: «Mi pare che non abbiate mai trovato in me un semplice esponente di un partito da combattere, ma in primis un Presidente di Circoscrizione che opera per il bene del suo territorio. Ex Moi, impianti sportivi, Accordo sulla Città Camminabile, Area Parri, solo per citarne alcuni. Tutti temi su cui abbiamo dialogato e anche in maniera proficua». La domanda che resta quindi è una sola: perchè in questa occasione si è deciso di non coinvolgere la Circoscrizione nel processo decisionale?