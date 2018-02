Sasso dal cavalcavia rischia di uccidere una donna in auto: presi due ragazzi giovanissimi

VOLPIANO - Stop alla follia del lancio di sassi dal cavalcavia. Sono stati i carabinieri della stazione di Volpiano a fermare gli autori del pericolosissimo lancio di massi dal verso le macchine in transito nell’autostrada Torino-Aosta: i due ragazzi fermati sono due studenti e hanno 11 e 12 anni. Poco prima di essere fermati avevano mandato in frantumi il parabrezza di un’auto in transito in direzione di Ivrea. L’automobilista, una donna di 30 anni, è uscita illesa e ha chiamato i militari. A quel punto i carabinieri si sono recati sul posto e hanno trovato i ragazzini sopra il cavalcavia: i due giovani sono stati segnalati alla Procura dei Minori di Torino.