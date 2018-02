Follia sul tram 4: sorpreso senza biglietto aggredisce e morde i controllori

TORINO - Attimi di follia sul tram 4: nella giornata di ieri, intorno alle 15:45, un controllore di Gtt e un passeggero sono stati aggrediti da un altro passeggero, un cittadino straniero sprovvisto di titolo di viaggio. Il conducente del tram ha dovuto fermare il mezzo a causa delle intemperie dell’aggressore.

FOLLIA SUL 4 - E’ successo tutto intorno alle 15:45 tra la fermata Porta Nuova e Bertola, in pieno centro cittadino: due controllori si sono avvicinati a un ragazzo per chiedere il biglietto e, una volta capito che il passeggero era sprovvisto del titolo di viaggio, gli hanno chiesto le generalità. A quel punto il ragazzo, visibilmente su di giri, ha iniziato a spintonare e ad aggredire fisicamente il controllore poi, non pago, lo ha anche morsicato al dito. Un passeggero, avendo notato la scena, è intervenuto in aiuto del malcapitato controllore e anch’esso è stato malmenato dal viaggiatore senza biglietto. Il conducente del 4 ha dovuto fermare il tram e solo l’unione tra il personale Gtt e il passeggero ha permesso di bloccare e trattenere l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che poi l’hanno prelevato e accompagnato in caserma. Il controllore ha riportato diverse contusioni e una ferita per il morso subito: 4 i giorni di prognosi. L’uomo senza biglietto rischia l’accusa per aggressione ad un agente di polizia amministrativa, rifiuto di generalità e di interruzione di pubblico servizio.

PROBLEMA AGGRESSIONI - Un episodio che non è di certo «nuovo» e che spinge Damiano De Padova, segretario Ugl di Torino, a commentare amaramente: «Si parla di piano industriale GTT, revisione dei titoli di viaggio e della rete, il tutto senza alcun confronto con i lavoratori e le loro rappresentanze. A quando una revisione del settore di controlleria e soprattutto le regole che non permettono un efficace ed equo contrasto all'evasione tariffaria, quantificata in 500 milioni di euro in tutta l'Italia? Per quanto ancora gli agenti adibiti al controllo devono subire continue aggressioni nello svolgimento delle proprie mansioni?». Torino, dopo l’ennesima aggressione ai controllori Gtt, si interroga.