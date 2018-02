Blitz antidroga in San Salvario: trovati 85kg di hashish, fermate più di dieci persone

TORINO - Continua senza sosta la lotta di contrasto allo spaccio di droga a Torino: dopo le operazioni delle scorse settimane in zona Aurora, l’attività della polizia si è concentrata prevalentemente nella zona di San Salvario: oltre dieci le persone fermate mentre i kg di droga sequestrati sono 85. Un’enormità. L’operazione, disposta dal Questore, è stata eseguita dal Commissariato di Pubblica Sicurezza «Barriera Nizza» e la Squadra Mobile, in collaborazione con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e del Reparto Mobile di Torino.

L’OPERAZIONE - Le attenzioni della polizia si sono concentrate nel rettangolo compreso tra le vie Giotto, Tiziano, corso Dante e corso Massimo d’Azeglio, con uno sguardo particolare agli African Market dentro cui sono soliti stazionare i pusher. Cinque persone trovate dentro la gastronomia senegalese di via Belfiore 1/bis sono state accompagnate all’ufficio immigrazione perché sprovvisti di documenti, alla piscina Parri altri cinque soggetti sono stati accompagnati in Questura per lo stesso motivo: 4 di loro sono stati poi inviati al Cpr per essere espulsi. Due pusher sono stati arrestati: uno è stato sorpreso a vendere droga, l’altro con 8 ovuli di cocaina e 100 euro in tasca.

85 KG DI DROGA - Il risultato più sorprendente è il sequestro di 85 kg di hashish e il conseguente arresto di un uomo: si tratta di un 41enne di origini marocchine, ma residente in Italia. L’arresto è frutto di un’attività di osservazione e controllo condotta dai poliziotti della sezione antidroga nei confronti dell’uomo, che era stato notato insieme ad un complice, che è riuscito a sottrarsi all’arresto, effettuare dei movimenti sospetti nei pressi di alcune auto, che venivano utilizzate sia per il trasporto che per il deposito temporaneo dello stupefacente. Infatti, al momento del suo fermo durante il servizio, l’uomo stava trasportando 2 kg di hashish a bordo della sua auto. La perquisizione di altre 2 autovetture a lui in uso permetteva il rinvenimento di ulteriori 83 kg dello stesso stupefacente, destinato in gran parte alla piazza di San Salvario.