Donna travolta in via Botticelli da un’auto: è grave al San Giovanni Bosco

TORINO - Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina in via Botticelli, nei pressi di piazza Derna: intorno alle 10:50, un’automobile (una Chevrolet Matiz) ha investito una donna di 70 anni che stava attraversando la strada in quel momento insieme al marito. L’impatto è stato forte e la donna è stata trasportata al San Giovanni Bosco di Torino: le sue condizioni sono gravi.

LA DINAMICA - Stando a quanto ricostruito dalla Squadra Infortunistica della polizia municipale, la Chevrolet Matiz stava uscendo da un parcheggio all’altezza del civico 8b di via Botticelli, quando ha travolto la donna che, in quel momento, si trovava fuori dalle strisce pedonali. Immediata la corsa in ospedale, con i medici che si sono riservati sulla prognosi della donna. Illeso il marito.