Bike sharing free floating a Torino: in arrivo bici elettriche e nuove compagnie

TORINO - Le troviamo ovunque: sui marciapiedi, nelle piazze, fuori dalle stazioni della metropolitana e, purtroppo, anche dentro il fiume. Di cosa stiamo parlando? Delle bici del bike sharing free floating, i mezzi a due ruote senza stazioni che hanno letteralmente invaso Torino. C’è una novità importante: sono infatti in arrivo due nuove compagnie, per un totale di cinque realtà presenti in città (Mobike, Obike, Free@bike, Ofo ed Enotravel).

LE NUOVE BICI - Con un accordo stipulato con la città, i gestori si impegneranno a garantire 12.000 biciclette. Alcune saranno anche a pedalata assistita e con il cambio, per facilitare gli spostamenti e rendere la bici un mezzo di trasporto alla portata di tutti. Maria Lapietra, assessore ai Trasporti del Comune di Torino, spiega: «Ringrazio i gestori, abbiamo chiesto tanto. Ogni gestore darà alla mobilità ciclabile 20 euro per ogni bici posata, quindi avremo circa 240.000 in più di risorse». Entreranno a far parte del bilancio di Torino? Assolutamente no, come spiega la stessa sindaca Chiara Appendino: «Non entreranno in bilancio ma sono risorse che vanno a formare un tesoretto a parte, solo ed esclusivamente per la mobilità ciclabile».

BICI VANDALIZZATE - Insomma, Torino diventa giorno dopo giorno una città sempre più a misura di bici. «E’ una vera venata di aria fresca è come se, da novembre, avessimo piantato in città più di 600 alberi grazie al risparmio di CO2 ottenuto con l'utilizzo di questo mezzo» è il commento entusiasta di Lapietra. E gli atti vandalici? Siamo infatti ormai abituati a vedere le bici un po’ ovunque, anche nei posti più disparati. Eppure, nonostante la percezione di inciviltà che molti cittadini hanno, la sindaca Appendino rigetta questo tipo di accusa e, anzi, specifica: «Fa più notizia una bici nel Po rispetto alle tante bici riposte al posto giusto. La percentuale di bici vandalizzate è sotto il 5%, meglio di altri paesi. E’ un problema ma non è così drammatico come si dice».