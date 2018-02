Da Gomorra alla Mole, Marco D’Amore incontra i torinesi sabato 10 marzo

TORINO - Per tutti è Ciro, l’Immortale. Per gli appassionati di cinema è semplicemente Marco D’Amore, celebre attore italiano diventato famosissimo dopo aver recitato all’interno della serie tv Gomorra. Sabato 10 marzo, nella Sala 2 del Cinema Massimo, i torinesi potranno partecipare a una masterclass organizzata da Piemonte Movie in cui l’attore e il regista racconteranno l’eterna relazione tra chi dirige un film e chi è chiamato a interpretarlo.

IL PROGRAMMA - Si tratta di un’occasione unica per incontrare due artisti molto apprezzati nel mondo del cinema. Questo il programma della «Masterclass con Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio - Il rapporto tra regista e attore».

Sabato 10 marzo, ore 9.30 – 11.15: proiezione di Un posto sicuro (IT, 2015, 102’)

Sabato 10 marzo, ore 11.30 – 14.00: masterclass

Luogo: Cinema Massimo Sala 2 (Via Verdi 18)

Costo: 26 €

Iscrizioni: entro il 9 marzo

Info: info@piemontemovie.com

CHI E’ MARCO D’AMORE - Marco D'Amore debutta in teatro diciottenne con Le avventure di Pinocchio, regia di Andrea Renzi, al fianco di Toni Servillo, che lo dirige poi ne La trilogia della villeggiatura. Diplomato in recitazione alla Scuola d'Arte Drammatica Grassi, approda al cinema con Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. Ha recitato in Love is All You Need del premio Oscar Susanne Bier; in Perez, al fianco di Luca Zingaretti e ne Un posto sicuro diretto da Ghiaccio. Ha raggiunto la notorietà come Ciro in Gomorra - La serie.

CHI E’ FRANCESCO GHIACCIO - Francesco Ghiaccio, diplomato in drammaturgia alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ha scritto testi per il teatro e il cinema rappresentati nei più importanti festival e teatri nazionali. Nel 2011 ha scritto la sceneggiatura del film Cavalli, diretto da Michele Rho, presentato alla 68a Mostra del Cinema di Venezia e nel 2015 firma la sua prima regia cinematografica con Un posto sicuro.