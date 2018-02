Estensione strisce blu, l’assessore precisa: «Attuata dove richiesto dalle Circoscrizioni...»

TORINO - L’estensione delle strisce blu nella zona degli ospedali fa discutere la politica torinese. Alle parole del presidente della Circoscrizione VIII Davide Ricca, replica infatti l’assessore alla Mobilità del Comune di Torino, Maria Lapietra: «Il provvedimento di estensione della zona blu deliberato nel 2015 e' stato attuato nelle circoscrizioni che ne hanno fatto richiesta. La tariffa oraria di tale estensione permette di sostare al costo di 1 euro l'ora. La circoscrizione 8 dopo l'estensione in zona Borgo Po Pilonetto, avendo notato il migliormento in termini di disponibilità di sosta, ha richiesto di proseguire con l'estensione già deliberata. Nella zona intorno agli ospedali la sosta durerà fino alle 18.30 per favorire le visite così come attuato in altre zone della Città limitrofe agli ospedali».

POSIZIONI DIFFERENTI - Di fatto, tra meno di un mese saranno attive le strisce blu anche da piazza Carducci a corso Spezia, per arrivare fino a corso Caduti sul Lavoro ad aprile. L’accusa della Circoscrizione è precisa: «Non siamo stati presi in considerazione o interpellati». La risposta della Giunta è altrettanto chiara: «La richiesta è arrivata direttamente dalle Circoscrizioni». Due posizioni ben differenti, che ancora una volta allontanano ulteriormente la Giunta dalle Circoscrizioni.