TORINO - Gli Agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia Municipale Torino hanno effettuato nella notte appena trascorsa, tra giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, controlli di sicurezza stradale sulle arterie viabili dei quartieri Pozzo Strada, San Paolo, Barriera di Milano e Valdocco.

CONTROLLI - Il bilancio è di 55 le sanzioni accertate e tutte relative a potenziali gravi pericoli per la circolazione: semafori rossi, velocità, utilizzo del telefonino, sistemi di ritenuta non idonei per infanti....