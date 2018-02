Traffico bloccato in via Avigliana: i vigili intervengono in una palazzina di Cit Turin

TORINO - Tanti curiosi si sono radunati in via Avigliana questa mattina intorno alle 8 e 30 attratti da un intervento dei Vigili del Fuoco presso una palazzina di quattro piani. Nello stabile di via Principi d'Acaja 57 si è verificato un principio di incendio, probabilmente causato da un camino, immediatamente sedato dall'intervento dei Vigili.

VIA AVIGLIANA - Gli uomini dei Vigili del Fuoco di Torino sono intervenuti sul posto con due squadre e hanno raggiunto l'alloggio interessato dalle fiamme passando dalla adiacente via Avigliana, che è rimasta bloccata al traffico per circa un'ora. Dopo alcuni attimi di apprensione l'allarme è rientrato e la folla si è dispersa. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale di Torino.