Scoperta serra di marijuana abusiva, 44enne arrestato per «coltivazione casalinga» di droga

TORINO - Davide B., quarantaquattrenne di Mazzè (TO) è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Monatanaro per coltivazione e detenzione di droga. L'uomo aveva chiamato i carabinieri per un sopralluogo di furto e i militari, di contro, hanno scoperto la serra illegale per la produzione marijuana che l'uomo teneva in cantina.

DROGA - I militari, chiamati per un probabile furto, hanno scoperto che l’uomo in cantina aveva allestito una «coltivazione casalinga» di marijuana. A questo punto hanno sequestrato 9 piante di marijuana coltivate in vasi, 228 grammi di foglie sminuzzate, 18 grammi di hashish, 1 bilancino e un armadio in alluminio con diverse lampade all’interno per l’essiccazione delle foglie. L’uomo è stato condannato a 8 mesi e al pagamento di 1000 euro.