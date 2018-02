«Rubo per comprarmi la cocaina», ladro seriale ferito durante l'ennesimo colpo

TORINO - Mercoledì scorso, un commerciante ha denunciato di aver subito un furto; l'uomo ha precisato di aver trovato il vetro della finestra della porta rotto e diversi pneumatici, cerchi, sensori a valvola mancanti, oltre a 250 euro in contanti, per un danno di circa 8.000 euro.

ARRESTO - Sul luogo del furto i militari hanno trovato diverse tracce di sangue e dopo aver individuato il sospetto, un uomo con obbligo di firma che non si era presentato in caserma, lo hanno fermato e interrogato. G.I., 23 anni, abitante a Poirino, presentava una vistosa ferita alla mano sinistra e ha ammesso le sue responsabilità, confessando di aver fatto, nei giorni precedenti, altri quattro furti a Poirino. In uffici servizi sociali comunali, al Bar Liberty, presso il mobilificio Santi e nella palestra Gym Studio. L’uomo ha precisato che il bottino dei furti era stato già speso per acquistare cocaina a Torino e infine ha ammesso: «Rovinato dalla cocaina. Rubo per comprare la droga».