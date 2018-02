Mattinata di controlli antidroga in corso Principe Oddone e via Ravenna, quattro arresti

TORINO - Mattinata di controlli antidroga per i carabinieri della Compagnia Oltre Dora tra corso Principe Oddone e via Ravenna. I militari dell’Arma hanno fermato e identificato una trentina di persone, tutte di origine africana. Dopo il controllo di due esercizi commerciali della zona, i carabinieri hanno arrestato quattro persone e denunciata una quinta per spaccio e possesso di droga: addosso gli sono stati trovati 10 grammi tra eroina e cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Seguiranno aggiornamenti durante il corso del pomeriggio.