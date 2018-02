Bella notizia per i quartieri Cenisia e San Paolo: riapre il mercato coperto di corso Racconigi

TORINO - Non era bastato il tanto battagliare ai mercatali della struttura di corso Racconigi. Dallo scorso 13 dicembre il Comune di Torino ha chiuso i battenti del mercato coperto «Racconigi 51» per i troppi i debiti accumulati negli ultimi anni. Un vero peccato perché in zona era ormai un punto di riferimento per chi non poteva recarsi al mercato rionale adiacente, quello che va da corso Vittorio Emanuele II a via Monginevro, nelle mattine in cui è aperto in settimana. Ma c’è una novità: presto la struttura sotterranea potrebbe tornare a vivere. L’amministrazione ha infatti comunicato che sta predisponendo un bando che consentirà di individuare il futuro gestore dell’intero complesso.

COMPRESO IL PARCHEGGIO - Per «intero complesso» si intende non solo quello che era conosciuto come il mercato coperto di corso Racconigi, ma anche il parcheggio che si trova anche più in basso. Quest’ultimo infatti sarà chiuso il prossimo primo marzo e passerà dall’attuale gestione di Gtt al Comune di Torino. Anche l’autorimessa, fanno sapere dall’amministrazione, sarà inserita nel bando da cui uscirà il futuro gestore a cui sarà affidato tutto per un periodo ipotizzabile in 30 anni. L’avviso di evidenza pubblica dovrebbe essere pronto per l’autunno prossimo.