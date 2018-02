Aggredisce i poliziotti dopo essere scappato dai controllori Gtt, pazzia in piazza Carducci

TORINO - Un’aggressione dopo l’altra. E’ quello che sta accadendo sui mezzi pubblici Gtt, proprio come succedeva un paio di anni fa quando l’allora assessore ai Trasporti Claudio Lubatti si trovò a fronteggiare una situazione difficile e quasi quotidiana. Ma torniamo ai giorni nostri. Dopo il grave episodio avvenuto solo due giorni fa a bordo di una tram 4 (morso un controllore e aggredito un passeggero intervenuto in suo soccorso), nella giornata di ieri è successo un altro fatto altrettanto grave.

PIAZZA CARDUCCI - Il tutto è avvenuto in piazza Carducci intorno alle ore 13.15. Un trentenne ghanese è stato sorpreso a bordo del tram 18 senza biglietto. Per sfuggire alla multa, è scappato dai controllori appena si sono aperte le porte del mezzo pubblico, ma, nel giro di pochi secondi, è stato intercettato da una pattuglia di polizia che transitava in zona. La presenza delle forze dell’ordine non è servita però a placare lo straniero che, anzi, ha opposto resistenza provando anche ad aggredire gli agenti, costretti a chiamare rinforzi.

L’ARRESTO - Quando i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo, lo hanno perquisito e hanno rinvenuto un cacciavite e due coltelli. Il ghanese è stato portato in Commissariato in attesa del processo per direttissima, mentre gli agenti si sono fatti refertare. "Viviamo in un paese dove qualunque persona in cerca di visibilità può accusare pubblicamente uomini e donne in divisa, colpevoli in realtà solo di guadagnarsi lo stipendio cercando di far rispettare le regole, a chi di regole non vuol neanche sentir parlare, costringendoli a subire oltre le continue minacce e aggressioni, anche le inchieste interne, senza pagare le conseguenze per le false accuse", dice il segretario UGLFNâ?? Torino, Damiano De Padova, "e quando gli stessi uomini e donne vengono aggrediti verbalmente e fisicamente, nessuno si scandalizza più o spende una sola parola a sostegno del duro e difficile lavoro che svolgono. Perché in queste situazioni nessuno chiede al sindaco di intervenire con fermezza?".