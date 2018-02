Eugenio in Via di Gioia fa il tutto esaurito all'Hiroshima, chi sono questi giovani torinesi?

TORINO - Già il nome di per sé ha qualcosa di unico e geniale: 'Eugenio in Via di Gioia'. Da cosa deriva? Qual è la storia di questa eccentrica band torinese che fa sold out all'Hiroschima e non manca di far parlare bene di sé sia il pubblico che la critica. Abbiamo rivolto queste e altre domande al batterista del gruppo, Paolo Di Gioia.

Ciao Paolo, innanzitutto vi aspettavate il "tutto esaurito" all'Hiroshima Mon Amour, uno dei locali più in voga se si parla di musica e spettacolo dal vivo a Torino?

E' stato un risultato molto importante. Abbiamo iniziato suonando per strada, poi i primi concerti nei locali e dal CAP 10100 siamo arrivati all'Hiroshima. Quello che ci ha stupito di più è stata la doppia data, non ce lo aspettavamo, ma è stata la gente a chiedercela. Ne siamo stati molto contenti.

Come è nato il gruppo e soprattutto, cosa vuol dire il vostro nome?

Il gruppo è nato per le strade di Torino. Il primo concerto nella formazione attuale lo abbiamo fatto l'8 marzo del 2013, in occasione del Partycillina. Il nome del gruppo invece deriva da un mix dei nostri nomi: il cantante, Eugenio Cesareo, il tastierista Emanuele Via, e il mio, Paolo Di Gioia. Poi c'è il quarto componente della band, il bassista Lorenzo Federici,che non compare nel nome, ma a cui abbiamo dedicato il titolo del nostro primo album. Inizialmente eravamo in tre, poi io ed Eugenio abbiamo incontrato Lorenzo a Londra, suonava il contrabbasso a Piccadilly e parlandoci abbiamo scoperto che era italiano anche lui. Poco dopo si è trasferito a Torino, per amore della musica (e non solo).

Dal 2013 a oggi che cosa è cambiato? Cosa vi ha portato al successo secondo te?

Ci piace crescere piano piano, gradualmente. Non abbiamo avuto il classico boom come accade a tante band, ma sia da parte del pubblico che della critica acquistiamo giorno dopo giorno maggiori consesi. Noi rendiamo molto bene live, cerchiamo l'interazione con il pubblico e questo paga. La cosa più bella è quando ci scrivono dopo il concerto dicendoci che sono arrivati di malumore e ne sono usciti felici. Questo per noi è bellissimo e ci dà una forza incredibile

Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici (© Eugenio In Via Di Gioia Official Page)

I vostri bravi hanno sempre una cerca nota pessimistica, potremmo dire di disincanto, che messaggio volete trasmettere?

All'interno del nostro repertorio ci sono due filoni, vogliamo rappresentare due sfaccettature della vita. Abbiamo brani più allegri e spensierati, ma che portano sempre il pubblico a riflettere. Parliamo ad esempio dei media, del lontano 2050 ecc. E poi abbiamo una seconda faccia più seria, malinconica. Ad esempio, nel pezzo 'Selezione naturale', con il feat. del rapper Willie Peyote, si affronta il tema del bullismo, è chiaro che qui la chiave di lettura è più seria. A noi comunque piace essere diretti e far capire alla gente la nostra idea.

Parlando del vostro ultimo disco, "Tutti su per terra", in copertina c'è un Atlante schiacciato dal peso del mondo. Come vi è venuto in mente di capovolgere il mito?

E' stata un'idea di Emanuele Via. In tutto il disco noi analizziamo il rapporto fra due entità: cervello e tecnologia, tra informazione e formazione, tra coscienza personale e opinione collettiva e infine tra umanità e natura. Capovolgere il rapporto tra questi due estremi vuol dire che l'uomo ha il sopravvento sulla natura, sul futuro che ci sarà. E' l'uomo che oggi si ribella alla natura e ne resta schiacciato, come Atlante, figura qui tragicomica, schiacciato dal peso dei propri stessi muscoli e raccolto da una Terra nuda e inerte.

Qual è la canzone che senti che vi rappresenta meglio?

Come band credo che ci rappresenti bene 'Giovani illuminati'. Noi non vogliamo dare nessun giudizio sulla società di oggi, siamo inseriti anche noi all'interno di questo meccanismo. Siamo anche noi insomma dei «giovani illuminati da una realtà a risparmio energetico», tuttavia vogliamo fornire un punto di vista, una chiave di lettura. Personalmente poi uno dei miei brani preferiti è 'Non ancora', dal primo cd.

Il vostro è un tipo di cantautorato con una forte impronta satirica, a chi vi ispirate?

Veniamo da quattro stili molto diversi, però ci siamo trovati in questo genere. Eugenio in particolare adora il cantautorato italiano e divora i dischi di Gaber. Il nostro primo lavoro è più allegro, alla Jannacci per intenderci, nel secondo disco invece abbiamo cercato di mettere a frutto una maturità diversa, puntando su suoni più esterofoli, mischiando il nu-folk inglese e americano di questi ultimi anni. Adesso stiamo cercando sonorità ancor più particolari per il prossimo disco.

Il live sono il momento in cui date il meglio di voi. Come nasce ad esempio l'idea del concerto al buio?

L'idea di base è stata molto semplice, il concerto doveva essere 'al buio', ma non per il pubblico, per noi. Così abbiamo chiesto ai nostri fan di fare delle scelte nei giorni precedenti al concerto e così abbiamo fatto sul palco esattamente quello che il pubblico ci ha chiesto. L'inizio con lezioni di scienza, lo xilofono, persino l'orario in cui iniziare (alle 22 e 36), sono state tutte scelte fatte dal pubblico. Torino dopotutto è casa nostra e perciò diamo un'importanza particolare ai live. Molti dei nostri fan vengono da fuori ad ascoltarci a Torino proprio perchè sanno che qui trovano uno spettacolo diverso rispetto alle altre tappe del tour.

Quali progetti avete per il futuro?

Stiamo lavorando al nuovo disco che dovrebbe uscire, ottimisticamente, per la fine del 2018. Si sta muovendo qualcosa in campo lavorativo e ne siamo molto contenti. A breve uscirà un nuovo video girato a Torino di 'Selezione Naturale' con Willy Peyote per promuovere le nuove date del tour.



Non resta dunque che continuare a seguire questo interessante gruppo che «trasuda Torino da tutti i pori», per usare la parole del cantante Eugenio. «A Torino ci sono due cose straordinarie» confermano i fan «il Pam e gli Eugenio in Via Di Gioia». E chi siamo noi per contraddire l'opinione popolare?