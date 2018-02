Operaio cade dal tetto e muore dopo un volo di 10 metri: era il suo compleanno

SAN MAURO TORINESE - Ancora una vittima sul lavoro. Ieri pomeriggio un operaio di 60 anni è deceduto dopo essere caduto da un tetto di una casa in ristrutturazione: è successo a San Mauro Torinese, intorno alle ore 15. L’uomo è precipitato nel vuoto per dieci metri ed è morto nel giorno del suo compleanno.

L’INCIDENTE - In corso le indagini dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal che dovranno accertare una dinamica non chiara. Pare che la caduta sia avvenuta a causa di un cedimento del tetto che la vittima stava ristrutturando. Sul posto si sono recati i soccorsi, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spresal ma per l’operaio, che era anche socio della ditta che si stava occupando dei lavori di ristrutturazione, non c’è stato nulla da fare. La moglie e la figlia della vittima sono state avvisate immediatamente e hanno raggiunto il loro caro al cantiere.