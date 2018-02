Abusivi a Porta Palazzo: sequestrati centinaia di capi, fuga all'arrivo dei vigili

TORINO - Maxi operazione della polizia municipale contro i venditori abusivi a Porta Palazzo: il blitz è scattato stamattina, in zona mercato. Non appena gli abusivi hanno notato i vigili c’è stato un fuggi-fuggi generale. Alcuni hanno abbandonato la merce, altri non sono riusciti a scappare e sono stati fermati. Centinaia i prodotti contraffatti sequestrati dagli agenti.

L’OPERAZIONE - Quattro i fermati: si tratta di tre cittadini senegalesi e di un nigeriano denunciati a piede libero per detenzione ai fini della vendita di merce con marchi contraffatti. Sette i sequestri giudiziari operati, con oltre 500 capi tra borse, giacche, felpe e accessori presi in custodia dai vigili. Se le persone fermate sono quattro, decine sono riuscite a fuggire dagli agenti, anche al costo di abbandonare la merce. Nel corso della perquisizione dei banchi improvvisati, gli agenti hanno sequestrato anche 150 sacchetti di alimenti posti in vendita in cattivo stato di conservazione.