Shopping con furto in via Roma: ladro prende a calci e pugni il vigilante

TORINO - E’ entrato nel camerino con dei vestiti, li ha indossati e se n’è uscito senza pagare. Uno shopping decisamente «conveniente» quello tentato da un cittadino rumeno di 24 anni con diversi precedenti penali in un negozio di via Roma: quando il vigilante del negozio lo ha fermato, il ladro lo ha aggredito con calci e pugni prima di scappare via verso piazza Carlo Felice.

FUGA E ARRESTO - Purtroppo per il malvivente però, l’addetto alla sicurezza ha fornito ai poliziotti una descrizione dettagliata del ladro e questo ha permesso agli agenti della Squadra Volante di individuarlo e fermarlo poco distante, in via Nizza. Al momento del fermo, l’uomo indossava ancora gli indumenti rubati nel negozio con l’etichetta attaccata: oltre alla refurtiva, il 24enne è stato trovato in possesso di una tenaglia di piccole dimensioni utilizzata per tagliare i dispositivi antitaccheggio e per questo motivo è stato arrestato per rapina.