Giornata di raccolta del farmaco per i poveri: «Donate, è importante ogni contributo»

TORINO - Sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia la XVIII edizione della GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. In 104 Province, nelle oltre 3.800 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri, assistiti dai volontari di Banco Farmaceutico (anche quest’anno sono più di 14.000). I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.720 enti convenzionati con Banco Farmaceutico onlus. Anche Chiara Appendino questa mattina si è recata in una farmacia per donare un farmaco: «Sono venuta anche io come tante persone a donare un farmaco a chi è in difficoltà. Vi chiediamo di venire a dare un piccolo contributo» è l’appello della sindaca.

LE DONAZIONI - Lo scorso anno in Piemonte la Giornata di Raccolta ha coinvolto 475 farmacie, portando il numero dei farmaci donati a quota 47.393 mentre gli enti convenzionati sono stati 175 per un totale di circa 39.657 persone assistite. In particolare, nell’area metropolitana di Torino, gli enti convenzionati sono stati 50 e le 224 farmacie aderenti hanno raccolto 23.401 farmaci distribuiti a 26.000 assistiti. L’iniziativa vedrà coinvolte nel corso della diciottesima Edizione, in Torino e nei comuni della provincia 230 Farmacie, che raccoglieranno farmaci per i 51 enti convenzionati del territorio, tra cui Camminare Insieme, Sermig, Gruppo Abele, gruppi Caritas, la Comunità Madian, che avranno il compito, una volta ricevute le donazioni dalle farmacie, di distribuire i medicinali tra i propri assistiti.