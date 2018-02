Dramma nel Canavese: terribile frontale tra auto, morti sul colpo due ragazzi di 19 e 22 anni

CUORGNE’ - Tragedia nel Canavese: questa notte, intorno all’una, sull’ex statale 460, si è verificato un terribile incidente tra due autovetture. Lo scontro, un frontale, è costato la vita a due ragazzi giovanissimi di 19 e 22 anni: le vittime sono Simone Goglio e Raffaele Antonucci, residenti entrambi a Pont Canavese. I ragazzi sono morti sul colpo e per loro non c’è stato nulla da fare.

FERITA UNA FAMIGLIA - I componenti dell’altra auto, una famiglia di tre persone, sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita: padre e madre sono stati trasportati con l’elisoccorso al Cto, mentre la figlia è ricoverata all’ospedale di Ivrea. La dinamica dell’incidente mortale non è chiara ed è al vaglio dei carabinieri di Cuorgné.