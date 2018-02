L'ex modello del logo Robe di Kappa fermato con 100 grammi di marijuana in auto

TORINO - Cinquant’anni fa nasceva il logo di Robe di Kappa, lo storico marchio del gruppo Basic Net. L’azienda torinese, solo poco tempo fa, aveva lanciato un appello per ritrovare, in occasione dell’anniversario, i due modelli che si vedono stilizzati sul noto logo. E così, nel giro di qualche giorno, i loro nomi sono venuti a galla. Oggi però uno dei due ex modelli, Enzo Ricciardi (69 anni), balza agli onori della cronaca per un altro fatto: fermato dai carabinieri di Santa Teresa Gallura (dove vive in Sardegna) è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, sostanza stupefacente che aveva appena acquistato. Per lui il fermo è stato immediato, ma ulteriori indagini dei militari dell’Arma hanno portato a un uomo di 48 anni, il fornitore della droga, trovato con in casa oltre due chilogrammi e mezzo di marijuana pronta a essere venduta nel mercato locale.

LA VITA DELL’EX MODELLO - Enzo Ricciardi, dopo essere stato condotto in caserma, è stato rilasciato con una denuncia a suo carico e con l’obbligo di firma. Ma cosa ha fatto negli ultimi 50 anni, da quando cioè aveva posato appena diciannovenne per Robe di Kappa? La sua vita professionale non è stata tutta rosa e fiori. Dopo aver chiuso la carriera di modello si è infatti trasferito in Sardegna per inseguire una sua grande passione, le immersioni. Per assecondare la sua nuova vita, ha aperto la sua prima struttura turistica, rimasta in vita fino alla fine degli anni Novanta. Poi è arrivato il fallimento dichiarato dal tribunale e la cessione della struttura all’asta al Comune di Santa Teresa.