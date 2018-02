Sold out dei Metallica nel concerto al Pala Alpitour, la band dona 15mila euro alla Sant'Alfonso

TORINO - Sono uno dei gruppi heavy metal più famosi della storia della musica e nelle ultime ore hanno fatto un gesto dal grande valore per una parrocchia di Torino da tempo impegnata nel sociale e nell’aiutare i meno fortunati. In occasione del loro concerto a Torino, i Metallica avevano annunciato che avrebbero devoluto un euro alla chiesa Sant’Alfonso di via Netro per ogni biglietto venduto. Promessa fatta e mantenuta, come attesta la fotografia che sia il presidente di Circoscrizione 4, Claudio Cerrato, che la parrocchia stessa, hanno condiviso orgogliosamente sui social network.

15MILA EURO - La cifra donata dai Metallica alla parrocchia Sant’Alfonso è di riguardo: 15mila euro. Soldi che saranno utilizzati per acquistare attrezzature, in particolare da giardinaggio, e per poter dare un piccolo contributo a chi quotidianamente si occupa della manutenzione del quartiere. Ma non solo: parte del regalo permetterà di tirare una boccata d’ossigeno per una realtà che ogni giorno prepara fino a 120 pasti e una quarantina di sacchetti da portare a casa per le famiglie in difficoltà. «Un gesto che non ha bisogno di commenti», si legge sulla pagina Facebook della Sant’Alfonso, «la solidarietà è un valore universale, proprio come il rock!».