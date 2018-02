Svegliato dai rumori del ladro sventa il furto nell'appartamento del vicino di casa

TORINO - I rumori provenienti dal balcone del piano di sotto lo hanno svegliato e, grazie alla pronta segnalazione, ha di fatto evitato che venisse svaligiato l’alloggio del suo vicino di casa. Arrestato invece il topo d’appartamento, un cittadino rumeno di 39 anni, colto in flagranza di reato dalla polizia. I fatti sono avvenuti in via Domodossola intorno alle due di notte.

LADRO ACROBATA - Il trentanovenne era riuscito a raggiungere l’alloggio che aveva intenzione di svaligiare arrampicandosi prima sui garage, poi su una finestra e infine sul balcone utilizzando una corda e un bastone. Il vicino di casa svegliato dai rumori, ha atteso la polizia non perdendo d’occhio il ladro.