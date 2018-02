Furto aggravato all'Apple Store di via Roma, in manette un uomo di 38 anni

TORINO - Aveva intenzione di guadagnarsi un paio di cuffie wireless della Apple, del valore di 180 euro, senza pagarle, ma per sua sfortuna un agente di polizia aveva notato il suo fare sospetto e il suo disfarsi dell’involucro utilizzato come scatola già all’interno dello Store di via Roma. Quando poi si è avviato velocemente verso l’uscita, all’esterno del negozio si è trovato una pattuglia che lo ha prontamente fermato. E’ stato così fermato l’uomo di 38 anni e arrestato per furto aggravato. Dai controlli è ancora emerso che su di lui gravava un avviso orale del Questore di Torino ed era già stato sottoposto agli obblighi di firma.