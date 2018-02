Regalo di San Valentino: alla Gam, al Mao e a Palazzo Madama la coppia paga solo un biglietto

TORINO - Domani è il giorno degli innamorati e ancora una volta, in occasione di San Valentino, la Fondazione Torino Musei fa un regalo a tutte le coppie. Chi si presenterà alla Gam, a Palazzo Madama e al Mao potranno entrare in museo pagando un solo biglietto anziché due. Per coppie si intendono tutte: coniugi, fidanzati, amici o parenti. L’offerta è valida per le collezioni permanenti e per le mostre temporanee in corso.

LE MOSTRE - A Palazzo Madama, museo civico d’arte antica, troveremo le mostre: «Odissee», «Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce», «Elisa Sighicelli», «Giovanni da Pisa». La Gam, Galleria civica d’arte moderna e contemporanea, presenta le esposizioni «Si riallestisce la Gam 1863-1965 . Storie, Direzioni, visioni», «Un mistero svelato. Il ritratto di Massimo D’Azeglio», «Vero Amore. Pop art italiana dalle collezioni della Gam», «Sportification. The Big Piano Smash», «1960 1962 Il Giappone a Torino. Omaggio a Sofu Teshigahara» e la mostra «Strumenti in stile». Il Museo d’arte orientale propone «Ninja e Samurai: Magia ed estetica».