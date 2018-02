Fa uso di droga a soli 13 anni, guai grossi per tre minorenni «beccati» fuori da scuola

TORINO - Ha soli tredici anni e ed è già un consumatore di droga, è questa la emersa questa mattina, venerdì 16 febbraio nel corso di un controllo straordinario del territorio svolto dai carabinieri a Torino nel quartiere Campidoglio. Il nome del giovanissimo studente è stato segnalato tempestivamente alla Prefettura insieme a quello di altri due minorenni, tutti sorpresi con diverse dosi di stupefacente.



DROGA - L'operazione, svolta dai carabinieri di Mirafiori in collaborazione con il nucleo elicotteri di Volpiano e ha per obiettivo il contrasto dei fenomeni di microcriminalità e spaccio di droga, anche davanti alle scuole. Claudio Cerrato, presidente della Circoscrizione 4, commenta con soddistazione l’operazione condotta dai carabinieri: «Ringrazio le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, per l’impegno. Avevamo chiesto una serie di interventi: loro difficilmente ci rispondono, poi agiscono…». Nel corso dell'operazione è stato arrestato anche un italiano ricercato per rapina e infine due persone sono state denunciate per possesso di materiale da scasso.