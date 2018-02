FLASSIN - E' morto a causa di un infarto mentre si trovava sulle piste da sci di Flassin, un torinese di 57 anni. L'uomo stava percorrendo le piste della valle del Gran San Bernando quando il suo cuore si è fermato. Inutili i soccorsi.

INFARTO - Sul posto intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 18 febbraio, è intervenuto un elisoccorso. I sanitari hanno tentato tutte le manovre per rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare. Il medico ha infine dichiarato il decesso per arresto cardiaco.