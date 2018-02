Alla Città due edifici confiscati alla mafia: ecco cosa diventeranno

TORINO - Torino cambia forma in continuazione. Nel pomeriggio di oggi il Consiglio comunale ha dato il via libera alla «nascita» o «rinascita» di tre nuovi edifici: uno per l’assistenza sociale e sanitaria di malati o disabili e due confiscati alla criminalità organizzata.

GLI IMMOBILI - Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata si trovano in via Saccarelli 14/f e in corso Orbassano 215/c. La normativa approvata con una delibera, prevede che gli edifici (di 42 metri quadri il primo e di 6,5 vani il secondo) vengano trasferiti al patrimonio del Comune, con obbligo di finalità istituzionali e sociali. Diverso il destino dell’ex fabbricato utilizzato dal 1953 dall’associazione Reduci e Combattenti-Sezione Monte Nero: l’area di via Pettinati angolo corso Zuretti, diventerà una struttura finalizzata ad attività di supporto sociale, assistenziale, sanitario, ricreativo, formativo e culturale dedicate alle famiglie di persone malate o affette da disabilità. L’edificio avrà una SPL di 600 metri quadri e verrà concessa per trent’anni.