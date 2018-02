Follia a Torino: auto rubata provoca tre incidenti e si ribalta, ricercato in fuga sui tetti

TORINO - Attimi di pura follia oggi, intorno alle 14:30, a Torino: un uomo, dopo aver rubato l’auto a una coppia di anziani, ha dato vita a un pericolosissimo inseguimento con la polizia municipale nelle vie dei quartieri Aurora e Barriera di Milano. L’auto, una Fiat Punto blu, si è ribaltata in via Banfo 48 dopo aver provocato tre incidenti stradali con due feriti lievi. L’uomo, per fuggire agli agenti, è salito tra i tetti delle case, ma è riuscito a far perdere le proprie tracce aggrappandosi a un autocarro in transito. E’ attualmente in fuga e ricercato.