Chiude un mese il centro prenotazioni delle Molinette: ecco come prenotare una visita

TORINO - Novità importante per i torinesi che nel prossimo mese dovranno recarsi all’ospedale Molinette di Torino per prenotare una visita o ritirare alcuni referti: per 30 giorni circa infatti rimarrà chiuso al pubblico il CUP (Centro Prenotazioni) dell’ospedale di corso Bramante 84. Il motivo? La rottura nel fine settimana del tubo idrico, che ha reso necessari alcuni lavori di messa in sicurezza e riammodernamento.

DOVE PRENOTARE LE VISITE - Alcuni interventi erano previsti per i prossimi mesi ma sono stati anticipati al fine di ottimizzare i tempi e rendere più accogliente la struttura. Cosa cambia? Per quanto riguarda le modalità di prenotazione telefonica, via mail o via fax, nulla. Coloro che vorranno recarsi allo sportello, potranno farlo nel consueto orario (08:15-13:15) presso il piano terra dell’ospedale Sant’Anna, in via Ventimiglia 1. Per il ritiro dei referti rivolgersi presso il Servizio Accoglienza URP nell'atrio centrale dell'ospedale Molinette. L’ospedale ci tiene a scusarsi in anticipo per i disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.