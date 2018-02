Olimpiadi 2026: favorevoli o contrari? La risposta dei lettori di Diario di Torino

TORINO - Olimpiadi "sì" o Olimpiadi "no"? Opportunità straordinaria o ennesimo spreco di soldi pubblici? Siete favorevoli o contrari a una candidatura di Torino ai giochi olimpici del 2026? Era questa la domanda che qualche giorno fa avevamo posto ai nostri lettori, visto che nelle ultime settimane la voce di una possibile ricandidatura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 si è fatta sempre più insistente. Al sondaggio hanno partecipato circa 1300 persone. Il risultato è netto e non ammette interpretazioni: l’81% dei lettori di Diario di Torino è favorevole a ospitare i giochi olimpici del 2026.

OLIMPIADI, IL SONDAGGIO - Dei circa 1300 partecipanti infatti, ben 1060 persone hanno votato «favorevole». Una percentuale molto alta, che supera nettamente le 236 persone che hanno votato «contrario», pari al 19% dei partecipanti. Insomma, la maggior parte dei nostri lettori pensa che la Città debba presentare un dossier, cercando di riutilizzare le strutture già presenti (molte di queste oggi abbandonate al proprio destino o sotto utilizzate). Certo, organizzare un’Olimpiade e gestire il post giochi, non è facile. Ed è per questo motivo che dai nostri lettori sono arrivati i suggerimenti più disparati: c’è chi propone uno sponsor, chi chiede un cambio di amministrazione per gestire l’organizzazione, la ristrutturazione delle strutture presenti (ex Moi ad esempio) e chi auspica una gestione migliore di quella del 2006. Non mancano poi gli scettici, le persone che non dimenticano gli sprechi di soldi, l’indebitamento lasciato dalla passata edizione e la mancata visione sull’utilizzo degli impianti olimpici una volta finiti i giochi.

OLIMPIADI, LA SITUAZIONE - E la politica torinese come commenta queste voci? Rispetto al «no» intransigente di qualche mese fa, la posizione del M5S sembra essersi leggermente ammorbidita. Questo non vuol dire che Torino invierà un suo dossier di candidatura, anzi. Quel che è certo è che nulla verrà deciso prima del 4 marzo, data delle elezioni: si tratta di una data importante, anche per le Olimpiadi. Il tema dei giochi non dipende solo da Comune e Regione, ma anche da altri soggetti quali Governo e Coni. Appendino ha più volte rinviato il discorso, preferendo concentrarsi su temi più concreti come il salvataggio di Gtt e il bilancio previsionale del 2018. I comuni montani, il PD e il centrodestra sembrano invece entusiasti dell’ipotesi di una Torino 2026. Tutto è comunque rinviato di un paio di settimane: solo al termine delle elezioni capiremo se l’ipotesi che Torino possa tornare a ospitare i giochi olimpici è concreta o campata per aria.