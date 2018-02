Maxi multa per il Concerto dal Balconcino, superati i decibel: «Ma noi non ci fermiamo»

TORINO - Ancora multe per Cristian Maksim e Daria Spada, il duo diventato famoso a Torino per il Concertino dal Balconcino che tengono una volta a settimana in via Mercanti. E’ stato bocciato il loro ricorso contro la sanzione di oltre mille euro per il superamento dei decibel e confermata la multa. Una nuova tegola per una storia che ormai va avanti da diversi anni e che li ha visti più volte messi sotto torchio per ciò che fanno e che, a quanto pare, ha anche un gran seguito.

INCONTRO CON L’ASSESSORE - Cristian Maksim, nel confermare la maxi multa per il superamento dei decibel («in gran parte derivante dagli applausi del pubblico, come scritto negli atti dell'indagine, ma di cui si è ritenuta responsabile unica la cantante Daria Spada»), aggiunge che recentemente ha avuto un incontro con l’assessore alla Cultura Francesca Leon: «L’incontro era stato preannunciato dalla stessa sindaca Chiara Appendino», sottolinea Maksim, «l’assessora ha espresso perplessità di tanto accanimento nei nostri confronti e si è detta promotrice di un riconoscimento del Concerto dal Balconcino da parte del Comune di Torino per meriti sociali e culturali».

«NON CI FERMIAMO» - La multa da pagare non fermerà il Concerto dal Balconcino. Anzi. «Chi ha pensato che la mega multa ci avrebbe fatto smettere, ha prodotto l'effetto opposto. Proclamiamo perciò il prossimo sabato 24 e domenica 25 febbraio, due giorni di mobilitazione in difesa del Concertino dal Balconcino e invitiamo tutti gli artisti e cittadini che abbiano a cuore il Balconcino di agitarsi e partecipare». Appuntamenti al Laboratorio Artistico Pietra per sabato alle ore 18 e domenica, in via Mercanti 3 alle 17, Concerto dal Balconcino.