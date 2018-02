Spari nella notte a Vanchiglia, ragazzo di 21 anni colpito alla coscia da un proiettile

TORINO - Nella notte appena trascorsa in via Buniva (Vanchiglia) sono stati sparati alcuni colpi di pistola che hanno ferito un ragazzo senegalese di appena 21 anni. Colpito alla coscia sinistra, il giovane è stato soccorso da tre ragazzi che passavano da lì e con l’ambulanza è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco non in gravi condizioni, ma con una brutta ferita alla gamba. Si potrebbe dire quasi che se l’è cavata bene perché, da quanto si apprende, sarebbero stati diversi i proiettili sparati, ma solamente uno lo ha colpito.

Non si sa ancora nulla sull’aggressore e sul perché abbia aperto il fuoco contro il ventunenne: potrebbe trattarsi di un litigio finito male, di un agguato o una questione di microcriminalità e spaccio. Tutte le piste al momento sono aperte.

La vittima non aveva documenti con sé, ma è stato comunque identificato dopo essere stato soccorso. Per identificare l’autore (o gli autori) degli spari, i carabinieri proveranno a controllare anche le telecamere della zona. Qualcuna potrebbe aver ripreso la scena o comunque essere d'aiuto.