Alta tensione al corteo antifascista contro CasaPound, 3 agenti feriti: la polizia usa gli idranti

TORINO - Sono almeno 400, stando alle prime stime, le persone che sono scese in strada questa sera, giovedì 22 febbraio, per manifestare contro l'incontro pre elettorale del leader di CasaPound, Simone Di Stefano. La tensione si è alzata intorno alle 20 quando i manifestanti hanno tentato di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine, che non hanno esitato a utilizzare gli idranti contro il corteo.

TENSIONE - Hanno preso parte alla protesta i più noti centri sociali della città, numerosi studenti, anarchici e alcuni appartenenti del movimento No Tav. I manifestanti hanno cercato di raggiungere l'Hotel NH di corso Vittorio Emanuele II, dove alle 21 è iniziato l'incontro con il leader Di Stefano, ma sono stati due volte bloccati da un numeroso schieramento di forze dell'ordine grazie all'uso di idranti e lacrimogeni. I manifestanti, a loro volta, hanno risposto lanciando bottiglie di vetro. Il bilancio di questa notte di guerriglia urbana è di tre agenti feriti e il fermo di una ragazza universitaria e uno studente di liceo.

AGGIORNAMENTO 22.15 - «Questa è la Torino degna, questa è la Torino che alza la testa» gridano gli antifascisti arrivati in piazza Castello. Il corteo terminerà in piazza Santa Giulia