Gli fanno assaggiare il miele a 5 mesi e sta male, primo caso di botulismo infantile in Piemonte

IVREA - Il giorno prima della partenza per Roma, i genitori di un bimbo di appena 5 mesi di Ivrea hanno fatto assaggiare del miele al figlio e, nelle ore successive, una volta raggiunta la Capitale, il piccolo ha iniziato ad avere strani sintomi come stitichezza, difficoltà di controllo dei movimenti della testa e difficoltà respiratorie che hanno dubito fatto ipotizzare i medici romani che potesse trattarsi di botulismo infantile. Tesi confermata dall’analisi delle feci e dal riscontro avuto dall’Asl To4 che intanto aveva portato il barattolo di miele all’Istituto Zooprofilattico.

PRIMO CASO - Quello del bambino di 5 mesi è il primo caso di botulismo infantile in Piemonte, una malattia rara e grave che, se non diagnosticata in tempo, può anche risultare mortale. Solitamente colpisce i bambini con età inferiore all’anno: la causa è data dal Clostridium Botulinum, un microbo che produce una tossina considerata il veleno naturale più potente al mondo. L’intestino dei più piccoli, essendo diverso da quello degli adulti, non riesce a smaltirla al meglio e, anzi, si riproduce e diventa batterio attivo.

MIELE PREZIOSO - Questo caso non deve far credere che il miele faccia male, anzi. Dopo ciò che è successo, è stato lo stesso Istituto Zooprofilattico di Torino a ricordare le preziose proprietà del miele. E’ meglio però evitare di darlo ai bambini sotto l’anno di età per non rischiare.