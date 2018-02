Gtt, nuova fermata del bus in via Varano: cimitero Monumentale più accessibile

TORINO - Buone notizie per chi si deve recare al cimitero Monumentale di Torino: Gtt ha istituito una nuova fermata del bus in via Varano, migliorando così l’accessibilità al campo santo. A partire da oggi i nuovi bus elettrici della linea 19 che viaggiano in direzione di corso Cadore faranno sosta a richiesta all’altezza dell’incrocio di via Carcano, in prossimità dell’ingresso del camposanto, per far salire o scendere i viaggiatori. Una fermata che faciliterà l’accesso anche ai vicini campi sportivi e al parco della Colletta.