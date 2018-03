TORINO - L’8 marzo su tutto il territorio nazionale saranno disponibili servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini

secondo un'niziativa promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. «La Festa della donna ci è sembrata l’occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia» spiega Francesca Merzagora, Presidente di Onda. «Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre»

SANT'ANNA - In questa occasione Onda e l'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino promuovono un (H) Open day dedicato alla ginecologia. Giovedì 8 marzo 2018 dalle ore 13 alle ore 15, presso l'Aula delle Piane dell'ospedale Sant'Anna di Torino (via Ventimiglia 3), si terrà la 1^ Edizione di «Chiedi Conosci Cura» con il Focus sui Fibromi uterini con discussione e domande aperte agli esperti. Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa, premiati a Roma lo scorso dicembre, aderenti al progetto offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi. Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda