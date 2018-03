Il cane abbaia verso il ladro e lui lo immortala mentre si arrampica sul condominio

TORINO - Sfruttando la partita di Coppa Italia della Juventus contro l’Atalanta e il maltempo, che tutto fa venir voglia meno che uscire, aveva deciso di svaligiare un appartamento in via Stelvio 76, a due passi da corso Brunelleschi. Si è introdotto all’interno dello stabile per riuscire, passando dal cortile, a raggiungere l’appartamento scelto arrampicandosi fino alla finestra. Peccato (per lui) che in quel momento in cortile ci fosse un condomino con il proprio cane, un Jack Russel che si chiama Dixie. Il residente però non si era nemmeno accorto della presenza del malvivente, è stato Dixie a iniziare ad abbaiare e ad attirare l’attenzione del suo padrone verso la finestra su cui si stava arrampicando il ladro.

FOTOGRAFATO E MESSO IN RETE - L’abbaiare del cane ha messo in fuga il malvivente. Quest’ultimo si è introdotto nella finestra dell’androne per poi dileguarsi prima che qualcun altro potesse accorgersi di lui e fermarlo. Prima che però sparisse dalla vista del cane e del suo padrone, l’uomo è riuscito a tirare fuori il cellulare e a immortalare il ladro. Foto poi postata su Facebook nella speranza che dai pochi dettagli si possa risalire al malvivente.