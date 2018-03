TORINO - Aveva detto di non voler intervenire in campagna elettorale e, di fatto, fino a ieri non ha rivolto alcun appello al voto. Ma è nelle ultime ore che Chiara Appendino ha infranto le sue intenzioni, con uno spot «silenzioso» e decisamente particolare. Nel video, girato da un professionista, si vede la sindaca schernire lo spot della deputata PD Silvia Fregolent. Appendino non parla, ma la sua faccia dice tutto. Non è chiaro se il video sia uscito intenzionalmente o meno, ma è subito diventato virale.

IL PD ATTACCA - Stefano Lo Russo, capogruppo del Partito Democratico, attacca: «Questa signora non è un'attrice ad un provino dell'Isola dei Famosi ma si chiama Chiara #Appendino ed è attualmente il massimo vertice istituzionale alla guida di una città di quasi un milione di abitanti che è stata capitale d'Italia e che si chiama Torino. È uno degli esponenti di punta del #M5S, citata a modello di governo da Di Maio, per cui fa campagna elettorale. Guardate e giudicate voi. Poi domenica, prima di votare, pensate bene in che mani è finita Torino e può finire l'Italia».