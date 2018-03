Elezioni politiche 2018, si vota dalle 7 alle 23: a Torino 919 seggi elettorali

TORINO - Torino va al voto. Come in tutta Italia, nel capoluogo sabaudo si potrà votare dalle 7 alle 23 per le eleziono politiche 2018. Sono 919 i seggi elettorali regolarmente allestiti: la sindaca Chiara Appendino si recherà al proprio intorno alle 10:30.

SEGGI E TESSERE ELETTORALI - In occasione della giornata di elezioni, l’ufficio elettorale di corso Valdocco 20 rimarrà aperto dalle 7 alle 23 per il rilascio della tessera elettorale smarrita o con tutti gli spazi timbrati. Anche l’ufficio anagrafico centrale di via Cernaia di via Giulio 22 rimarrà aperto negli stessi orari, per lo stesso motivo. Per quanto riguarda le analisi decentrate, rimarranno aperte dalle 7 alle 23 ma solo per il rilascio del duplicato della tessera elettorale.

ELEZIONI POLITICHE 2018, COME SI VOTA - Sul sito del Ministero dell'Interno disponibile una pagina (in continuo aggiornamento) che riassume, per ciascun partito/movimento o gruppo politico organizzato, le liste dei candidati con l'indicazione dei collegi nei quali sono state presentate. Sono inoltre presenti, per ogni partito/movimento o gruppo i contrassegni, gli statuti, le dichiarazioni di trasparenza ed i programmi. Sempre sul sito del Ministero sono state recentemente pubblicati i fac-simile delle schede elettorali e le istruzioni semplificate per gli uffici elettorali di sezione (seggio, operazioni preliminari, operazioni di voto e operazioni di scrutinio).