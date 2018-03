Meteo a Torino: in arrivo 48 ore di pioggia, salgono le temperature

TORINO - Il cielo grigio, le nuvole cariche di pioggia ma le temperature finalmente "gradevoli": è questo quello che attende i cittadini torinesi. Le previsioni meteo a Torino non hanno dubbi, i prossimi due giorni saranno contraddistinti da fenomeni piovosi. Lunedì le precipitazioni dovrebbero essere deboli e diffuse al mattino, più intense nel pomeriggio. Stessa condizione per martedì 6 marzo, con l'attenuarsi delle piogge con il passare delle ore.

LE TEMPERATURE - Le buone notizie riguardano invece le temperature. Dopo giorni di freddo e gelo, i termometri torneranno su: domani la minima sarà di 1 grado, la massima di 8. Martedì invece farà ancora più caldo, con la massima che arriverà a toccare 10 gradi, una temperatura a cui i torinesi non erano abituati da tempo. Più in generale, anche verso fine settimana le temperature si stabiliranno su valori più in linea con la media stagionale.