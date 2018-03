Stupinigi Sonic Park, il festival internazionale dell'estate torinese: 4 grandi nomi in programma 

TORINO - Dopo più di un anno dall’uscita dell’album certificato Oro (FIMI) con 6 dischi di platino e un disco d’oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’ continuano, a grande richiesta, i live della cantautrice americana. A pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On You’ Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy Waters’ e ‘Lost on You’ e il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, LP annuncia il suo ritorno in tour in Italia con quattro appuntamenti che ci permetteranno di ascoltare dal vivo l’artista che celebra due anni di successi suggellando la storia d’amore tra LP e il suo pubblico.

LP - Quattro i concerti annunciati all’interno di Stupinigi Sonic Park e quattro le tappe del tour estivo di LP nell’estate 2018 in Italia in cornici di assoluto fascino, come il parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (To): dopo la Cavea Auditorium a Roma, la Corte della Mole Vanvitelliana ad Ancona, il World Music Festival nei Giardini Truttmansdorff di Merano, LP sarà in concerto il 29 giugno, in esclusiva per il Nord Italia, allo Stupinigi Sonic Park Nichelino (TO). Biglietti in vendita da martedì 6 marzo su TicketOne.

STUPINIGI SONIC PARK - Si tratta del nuovo festival musicale dell’estate 2018 con una line up di richiamo internazionale, promosso da Città di Nichelino, Sistema Cultura e Fondazione Ordine Mauriziano, con direzione artistica e produzione Reverse Agency. Quattro i concerti di artisti inglesi e americani, al momento, in programma nell’area di 15.000 mq che per la prima volta nella sua storia verrà allestita nel parco interno della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO) ognuno con assetto di posti ad hoc:

lunedì 25 giugno JEFF BECK

martedì 26 giugno STEVEN WILSON

venerdì 29 giugno LP

mercoledì 11 luglio DEEP PURPLE

BIGLIETTI - Prezzo del biglietto: € 33,00 + d.p. posti in piedi non numerati. Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 6 marzo.