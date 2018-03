Blue Panorama Airlines si prepara all'estate: annunciati i nuovi voli low cost per Cagliari

CASELLE - La compagnia aerea Blue Panorama Airlines ha annunciato oggi un nuovo collegamento dall’aeroporto di Caselle Torinese per la Sardegna. A partire dal prossimo 2 giugno, e fino al 16 settembre, saranno messi a disposizione quattro voli a settimana per Cagliari. Sul nuovo collegamento verrà impiegato un Boeing B737/400 con una capienza massima di 168 posti disponibili in full economy che partirà alla volta dell’isola il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica.

BLUE PANORAMA - »Abbiamo deciso di lanciare un nuovo volo diretto per servire la forte domanda estiva tra Torino e Cagliari e venire incontro a una richiesta crescente del mercato turistico sia organizzato che individuale" - ha detto Giancarlo Zeni, amministratore delegato di Blue Panorama, «la nuova tratta permette inoltre di incrementare le destinazioni raggiunte e rafforzare le sinergie con l’aeroporto di Torino che rappresenta per noi un mercato strategico sia per i voli di linea che charter». Con quella per Cagliari salgono a 54 le destinazioni in quattro continenti operate dalla compagnia aerea nel corto, medio e lungo raggio.

TIRANA - Non è solo il collegamento con Cagliari la novità. Sempre per il periodo tra il 2 giugno e il 16 settembre sarà rafforzato il collegamento tra Torino e Tirana, con una frequenza aggiuntiva la domenica oltre alle consuete frequenze del martedì, giovedì e sabato.