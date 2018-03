TORINO - La Giunta Comunale di Torino, nella seduta di mercoledì 7 marzo, ha approvato il progetto di scissione della società FSU Srl, controllata congiuntamente e in modo paritario dal Comune di Torino attraverso FCT spa e dal Comune di Genova. La decisione ora verrà sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.

GENOVA - «L'atto segna un passo fondamentale nell'iter finalizzato a dare esecuzione alla delibera consiliare assunta in sede di ricognizione delle società partecipate» fanno sapere da Palazzo Civico. La Giunta ha assunto la deliberazione in stretta interlocuzione con il Comune di Genova, la cui Giunta Comunale ha assunto, anch'essa in data odierna, lo stesso provvedimento.